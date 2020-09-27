Son dakika! Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan'dan Fenerbahçe sözleri...

Son dakika Galatasaray - Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Sarı kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, maç sonunda Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.;



İşte Arda Turan'ın sözleri...

"Sosyal medya ve instagram'da insanların istediğini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika kondisyonum var. Ancak futbolun doğrularını, hocamın istediklerini yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim."



"Derbiyi kazanamadık ancak Galatasaray taraftarları moralini yüksek tutsun. Bu takım çok iyi bir takım. Hala lideriz ve sezon sonunda yine tüm kupalarda hedefe ulaşacağız."