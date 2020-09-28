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'li yıldız 'dan sözleri!

'da bu sezon çıktığı ilk karşılaşmada Granada'yı 6-1'lik skorla deviren 'in yıldız forvet , takımı yeni katılan bir diğer forvet hakkında konuştu. İşte Diego Costa'nın Luis Suarez hakkındaki açıklamaları...

Giriş Tarihi: 28.9.2020 15:41 ABONE OL
Atletico Madrid'li yıldız Diego Costa'dan Luis Suarez sözleri!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti. Takımın flaş transferi Luis Suarez ise 70. dakikada Diego Costa'nın yerine oyuna girdi ve 2 gol 1 asistlik performansla göz doldurdu.

Mücadelenin ardından İspanyol golcü Diego Costa, Suarez ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşına espirili bir dille takılan Costa, 2014 Dünya Kupası'nda Uruguaylı yıldızın Chiellini'yi ısırdığı olayı hatırlatarak, "O çok iyi bir oyuncu, birimiz tekmelerken diğeri ısırabilir. Luis'e sahip olduğumuz için çok şanslıyız, o çok iyi bir futbolcu, birimiz tekmeliyor birimiz ısırıyor. Barça onun gitmesine nasıl izin verdi anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrılık iddialarıyla hakkında ise Diego Costa, "Kulüple ve hocayla konuştum ve gitmem gerektiğini düşünürlerse ayrılmaya hazır olduğumu söyledim" diyerek sözlerini noktaladı.

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Atletico Madrid'li yıldız Diego Costa'dan Luis Suarez sözleri!
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