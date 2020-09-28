Bu hezimetin savunması yok

Ev sahibi takım, Shengelia (2) ve Kravets'in biri penaltıdan iki golüyle sonuca gitti. Kartal tek sayısını Gökhan Töre ile buldu

Tek olumlu şey Aboubakar!

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, 1231 gün sonra siyah-beyazlı formayı sırtına geçirirken 3 ay 11 günün ardından sahaya çıktı. İkinci yarının başında Atakan'ın yerine oyuna giren Kamerunlu forvet, sakatlığı nüksetmediği takdirde ileri uçta etkili olabileceğini gösterdi. Ağlara giden bir topu ise ofsayt engeline takılan 28 yaşındaki futbolcu, takımı farklı yenilince talihsiz bir başlangıç yaptı.



HER GELENİ İÇERİ ALDILAR

KONYASPOR, rakip kaleye attığı 4 isabetli şutta da ağları sarsmayı başardı. Tüm gollerde defansın büyük hatası vardı. Siyah-beyazlıların, yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği Domagoj Vida bütün pozisyonlarda başroldeydi. Penaltıya neden olan da Hırvat savunmacıydı.



AÇIKLAMA YAPARSAM OYUNCULARA GİRERİM!

Sergen Yalçın, "Fazla konuşmak istemiyorum o zaman futbolculara girmek zorunda kalırım. Sorumlu benim" dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını ve çok zor bir gün yaşadıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Yaparsam saha içerisine, oyunculara girmek zorunda kalacağım. Teknik direktör benim, bu ağır mağlubiyetin sorumlusu da benim. Tekrar söylüyorum; taraftarımızdan özür dilerim. Pandemiden sonra bütün kulüpler gibi biz de çok büyük sıkıntılar yaşadık. Seyirci olmadan futbol güzel olmuyor. Ancak bunların hiçbirisi bahane değil. Bu dönemi oyuncularımızla birlikte atlatacağız. Bazen böyle skorlar çıkıyor. Kendimizi toparlayacağız" dedi.



KONYASPOR'DAN MİLENYUMUN ZAFERİ

KONYASPOR, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı hezimete uğratırken milenyumdan bu yana 20 yıllık süreçte ilk kez siyah-beyazlılara karşı 4 gollü bir galibiyet aldı. İsmail Kartal'ın ekibi, geçtiğimiz hafta ise Gençlerbirliği karşısında rakip kaleye sadece bir isabetli şut atmış, onda da golü bulamamıştı.



'YÜRÜYEREK 4 GOL ATTI'

AĞIR yenilgi, taraftarın büyük tepkisine neden oldu. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü terazi lastik jimnastik kulübüne çevirdiler.

Defans hattı Marmara fay hattı gibi, büyük depremler hissediyorum.

Formanızı çıkartın, çıplak oynayın.

Dönmeyin Konya'dan, orada kalın. Antrenmana gerek yok, Mevlana Türbesi'nde bir hafta insan olmayı, daha sonra da mesleğin hakkını vermeyi öğrenin.

Sadece bir tek Vida mı? Yönetim ve teknik kadro dahil hepsi istifa etsin.

Yenilmenin de bir adabı var! Konya yürüyerek dört tane attı.



BİR GÖRÜŞ

MURAT ÖZBOSTAN

'Kurtar bizi hocam' sesleri istifa söylemine dönmesin

Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin en büyük hatasının sürekli oyuncularını eleştirmek olduğunu ifade etmiştim.. Başkana ayak uyduran Sergen Yalçın da "Rakiplerimizin gerisindeyiz. Kadromuz iyi değil.. Fenerbahçe bizden iyi transferler yaptı" demişti. Bir takımın başkanı ve hocası futbolcuları için sürekli bu ifadeleri kullanırsa performans olarak ne beklenebilir ki! İndirim yapan kalacak, indirim yapmayan gidecek mantığı Beşiktaş'ı bu hale getirmiştir. Konyaspor maçının kaderini de Vida ve Beşiktaş savunması yazdı.. Şimdi herkes Vida'nın ihanetinden bahsedecek. Peki Alanya'dan transfer edilen Welinton, Fatih ve Roco'dan daha iyi futbolcu mu? Lens ve Umut Nayir'i kadro dışı bırakarak mı Beşiktaş gülecek! Maliyetlerinden kurtulacak.. Kısacası, "Kurtar bizi Sergen Yalçın" evresinden "İstifa et Sergen Yalçın" evresine geçiş çok uzun sürmedi.. Ama ne olursa olsun hocaya destek olmak lazım..