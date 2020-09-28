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Badou Ndiaye'yi etti

Son dakika haberleri... 'e bu sezon yükselen , transfer çalışmalarına devam ediyor. Karagümrük, daha önce ve formaları giyen deneyimli orta saha Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 18:52 Son Güncelleme: 28.9.2020 18:53 ABONE OL
Fatih Karagümrük Badou Ndiaye'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etti.

Ndiaye, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.

Kariyerine ülkesinde başlayan 29 yaşındaki Ndiaye, Avrupa macerasına Norveç'in Bodo Glimt takımıyla adım attı. Türkiye'de ilk olarak Ankaraspor'da (Eski adıyla Osmanlıspor) forma giyen Ndiaye, gösterdiği performansın ardından Galatasaray'a transfer oldu.

Daha sonra İngiltere'nin Stoke City ekibine giden Ndiaye, geçen sezon ise Trabzonspor'un formasını giydi.

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Fatih Karagümrük Badou Ndiaye'yi transfer etti
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