Her maça ayrı kurgu

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalanLigin ilk hatasında Çaykur Rizespor karşısında, ikinci hafta Hatayspor mücadelesindestoper ikilisi görev yaparken, teknik heyet G.Saray derbisindestoper ikilisi ile sahaya çıktı. Stoper gibi orta saha kurgusu da sürekli değişti. Rize maçındaikinci haftadan üçlüsü görev aldı. Teknik heyet derbideüçlüsüne şans tanıdı. Ligin ilk haftasında orta sahada görev yapanF.Bahçe'nin sezon başı Kasımpaşa'dan aldığı Thiam 66'da yerini Tanzanyalı golcü Samatta'ya bıraktı. Thiam sahada kaldığı süredeFenerbahçe, Galatasaray derbisine klasik çubukludan farklı bir formayla çıktı. 18 yıl sonra böyle bir uygulamaya giden Kanarya, lacivert-altın renkli formasıyla mücadele etti.F.Bahçe'de 10 futbolcu ilk kez sarı-lacivertli formayla derbi heyecanı yaşadı. İlk 11'de oynayan yeni transferler Tisserand, Lemos, Sosa, Valencia ve Thiam ile birlikte, yedek soyunan Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Sangare, Novak ve Samatta bu isimlerdi. Gökhan Gönül ile Caner Erkin ise 4 yıl sonra yeniden G.Saray-F.Bahçe derbisinde görev aldı.