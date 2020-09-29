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Bu takıma Seri şart!

Derbi beraberliğini masaya yatıran teknik heyet hedefi işaret etti: Taylan'ın Gustavo karşısındaki özverisinin yeterli olmadığını düşünen Terim ve kurmayları bu bölgeye Seri niteliğinde bir takviye yapılması konusunda birleşti. Saracchi'nin varlığının da 'a pozitif etki yaptığı dile getirildi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 29.9.2020 ABONE OL
Bu takıma Seri şart!

Lig ve Avrupa'daki 4 maçlık galibiyet serisi derbide son bulan Galatasaray'da Fenerbahçe beraberliğinin sebepleri 90 dakikanın ardından masaya yatırıldı.

Florya cephesinde yapılan tespitler şu şekilde:
1- Üç günde bir maç temposu Galatasaray'ı yordu. Daha çok dinlenen Fenerbahçe, fizik olarak 90 dakikada daha diri kaldı.
2- Perşembe akşamı H.Split ile Avrupa'da eleme oynayan sarı-kırmızılılara derbi konsantrasyonu için iki gün yetmedi.
3- Türk Telekom Stadı'nın bozulan zemini, ayağa pas yapmaya çalışan Galatasaray'ın oyununu olumsuz etkiledi.
4- Saracchi'nin eksikliği hissedildi. Temposuyla önündeki Arda'yı da rahatlatan Uruguaylı sol bekin boşluğunu Linnes dolduramadı.
5- Taylan Antalyalı özverili olsa da kalitesi Gustavo ile baş etmeye yetmedi. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda Seri profilinde 6 numara transferine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER İSTEDİ
Fatih Terim, derbi sonrasında basın toplantısında direkt Seri'nin ismini verdi. Orta sahadaki eksikliğin altını çizen deneyimli çalıştırıcı "Onun gibi bir regista oyuncumuz yok" sözleriyle transfer istedi.

37
Galatasaray forması ile geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan Fildişili oyuncu 2 gol attı. Seri yaptığı 4 asistle de takımına katkı yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA ile yaptığı anlaşma gereği alış-satış dengesini kurması gerekiyor. Galatasaray şu anda 900 bin Euro bonservis ödeyebilir.

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