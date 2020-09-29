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'da corona virüsüne yakalandı!

Premier ekiplerinden 'da yeni 'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 21:16 Son Güncelleme: 29.9.2020 21:55 ABONE OL
Liverpool'da Thiago Alcantara corona virüsüne yakalandı!

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara'nın yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alcantara'ya yapılan Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendini karantina altına aldığı belirtildi.

Alcantara'da yeni tip corona virüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği de vurgulandı.

Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alcantara, Bavyera ekibinde 235 karşılaşmada 31 gol kaydetmişti.

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Liverpool'da Thiago Alcantara corona virüsüne yakalandı!
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