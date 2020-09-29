Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan orta saha atağı! Argentinos Juniors'tan Fausto Vera

Son dakika: 'dan orta saha atağı! 'tan

Son dakika haberleri... 'in 3. haftasında sahasında 'yi ağırlayan Galatasaray'da orta saha eksiği göze çarptı. Transferin sonuna gelirken arayışlarını hızlandıran sarı kırmızılı takım 'tan 'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.9.2020 09:00 Son Güncelleme: 29.9.2020 09:05 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan orta saha atağı! Argentinos Juniors'tan Fausto Vera

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, orta saha için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Terim, derbi öncesi orta sahaya bir takviye beklediğini bir kez daha ifade etti. Tecrübeli hoca, "Seri gibi regista (Geriden oyun kuran oyuncu) profiline sahip oyuncumuz yok" ifadesini kullanırken gözler yönetime çevrildi.

Derbi öncesi orta sahaya takviye beklediğini açıklayan Fatih Terim'in istediği ismin Argentinos Juniors'ta forma giyen Fausto Vera olduğu kaydedildi.

Michael Seri'nin yeniden kiralanması için henüz Fulham'dan izin çıkmadı. Seri'nin henüz kadroya girememesi ise umutları diri tutuyor. Bununla birlikte Başakşehir'den İrfan Can ve Argentinos Juniors'ta forma giyen Fausto Vera da diğer regista adayları...

Son dakika: Galatasaray Onyekuru defterini kapattı mı? Canlı yayında açıkladı

EN ÇOK OKUNANLAR

Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! "Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...
Son dakika haberleri: Koronavirüs aşısı ile ilgili kan donduran açıklama! Bir doz için 250 bin köpek balığı...
MasterChef'te kaptanlık oyununu dün akşam kim kazandı? 28 Eylül 2020 MasterChef yeni mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?
BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu bu hafta dolu dolu geliyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?
Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme! Serenay Sarıkaya "Cem teklif ederse..."
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama motoru
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul ve liseler için (8,9,10,11 ve 12.sınıflar) okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile ilk işlem gününe başladı? Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları
On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi 28 Eylül On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 28 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'dan orta saha atağı! Argentinos Juniors'tan Fausto Vera
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA