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Son dakika haberi: Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo , bir dönem ülkemizde forması da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 22:15 Son Güncelleme: 29.9.2020 22:17 ABONE OL
Son dakika haberi: Kayserispor Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı takım, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı.

Son dakika transfer haberi: Portekizli Manuel Fernandes Kayserispor'da

Fernandes'in 30 Eylül Çarşamba günü Kayseri'ye geleceği ve tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

BAŞKAN GÖZBAŞI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yıldız futbolcuyla anlaştıklarını duyurdu. Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık, 2. yıl için şartlarımız var. 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Kayserispor Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı.
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