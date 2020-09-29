Son dakika haberi: Kayserispor Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı takım, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı.Son dakika transfer haberi: Portekizli Manuel Fernandes Kayserispor'da
Fernandes'in 30 Eylül Çarşamba günü Kayseri'ye geleceği ve tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
BAŞKAN GÖZBAŞI'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yıldız futbolcuyla anlaştıklarını duyurdu. Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık, 2. yıl için şartlarımız var. 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor" ifadelerini kullandı.