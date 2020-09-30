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Milli olursa 25’e satarız!

'nun savunmadaki kusursuz futbolu, G.Saray yönetiminin iştahını kabarttı. Bu döneminde satılmazsa sözleşmesi uzatılacak Brezilyalı oyuncu için 15'i peşin 18 milyon isteyen yönetim, seçilmesi halinde kapıyı 25 milyon Euro'dan açacak. Eski kaleci antrenörü Taffarel'in Tite'ye oyuncu hakkında olumlu referans verdiği biliniyor

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
Milli olursa 25’e satarız!
Lig ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray, bu başarısını savunmada kusursuz oynayan Marcao'ya borçlu... Roma'nın gündeminde yer alan Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılı yönetim 15 milyon Euro'su peşin 18 milyon Euro talep ediyor. Bu transfer döneminde satılmazsa sözleşmesi uzatılacak Marcao ile ilgili sarıkırmızılı kulüp uzun vadeli planlar yapıyor. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon içinde Brezilya A Milli Takımı'na seçileceği konusunda beklenti içinde.

SAMBACILAR MARQUINHOS'A PARTNER ARIYOR
Sarı-kırmızılıların eski kaleci antrenörü olan ve Brezilya Milli Takımı'nın teknik heyetinde görev yapan Taffarel'in, teknik direktörü Tite'ye sarı-kırmızılı takımdan iyi bildiği oyuncu hakkında olumlu referans verdiği biliniyor. Marcao'nun ciddi şansı olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yetkililer, "Milli takıma seçilirse Marcao'yu en az 25 milyon Euro'ya satarız'' şeklinde görüşlerini paylaşıyor. Thiago Silva-David Luiz ikilisine veda eden sambacılar, savunmada Marquinhos'a partner arıyor. Marcao yaşının genç olması ve sol ayağını kullanmasıyla rakiplerinin önüne geçiyor.

Marcao bugüne kadar Brezilya Milli Takımı'nda hiç süre almadı. Sevilla'dan Diego Carlos, Real Madrid'den Militao ve Atletico Madrid'den Felipe, bu forma için 24 yaşındaki oyuncunun rakipleri arasında.

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Milli olursa 25’e satarız!
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