Son dakika: Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'da!

5 Ekim'de sona erecek olan transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, takımı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Frey'i kiralık olarak takımdan gönderen Fenerbahçe, İsviçreli golcünün yerini geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla harikalar yaratan Papiss Cisse ile dolduracak. Kanarya, bu doğrultuda yıldız ismi İstanbul'a getirdi.
Aytemiz Alanyaspor'a 2018'de transfer olan Papiss Cisse, Güney ekibinin formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 42 gol atıp, 2 asist yaptı.
Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'da!