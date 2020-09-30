Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'da!

Son dakika: için 'da!

Son dakika haberleri | 5 Ekim'de sona erecek olan transfer döneminin en hızlı takımı olan , takımı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Frey'i kiralık olarak takımdan gönderen Fenerbahçe, İsviçreli golcünün yerini geçtiğimiz sezon formasıyla harikalar yaratan ile dolduracak. Kanarya, bu doğrultuda yıldız ismi 'a getirdi.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 16:54 Son Güncelleme: 30.9.2020 17:28 ABONE OL
Son dakika: Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'da!

5 Ekim'de sona erecek olan transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, takımı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Frey'i kiralık olarak takımdan gönderen Fenerbahçe, İsviçreli golcünün yerini geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla harikalar yaratan Papiss Cisse ile dolduracak. Kanarya, bu doğrultuda yıldız ismi İstanbul'a getirdi.

Aytemiz Alanyaspor'a 2018'de transfer olan Papiss Cisse, Güney ekibinin formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 42 gol atıp, 2 asist yaptı.

Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'da!

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika 'okullar ne zaman açılacak' açıklaması! 8,9,10,11 ve 12.sınıflar, Ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak?
Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: 30 Eylül gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
MasterChef’te dün gecenin eleme adayları kimler oldu? 29 Eylül 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme potasına giren isimler...
MEB’den son dakika haberleri: Okullar ne zaman açılacak? Ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitim olacak mı?  (8,9,10,11 ve 12.sınıflar)
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI belli oldu! MPİ ile 29 Eylül 2020 Salı Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama, SIRALI TAM LİSTE BURADA!
BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler bulunuyor?
Son dakika: Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı! O taksicinin ifadesi...
Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Emre karakola sığındı: Beni koruyun! Bu iddialar çok konuşulacak…
Son Dakika: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile belli oldu! 29 Eylül Salı Süper Loto çekilişi - MPİ bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA