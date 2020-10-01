Papiss Cisse Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla antrenmanlara başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Senegalli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı.
Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'nın eşliğinde ilk olarak tesisleri gezen Cisse, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.Son dakika transfer haberleri: Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması! Fenerbahçe... Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya için Giuliano iddiası!