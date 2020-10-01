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'de ilk antrenmanına çıktı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegal'li golcü , sarı-lacivertli takımda ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 20:02 ABONE OL
Papiss Cisse Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla antrenmanlara başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Senegalli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı.

Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'nın eşliğinde ilk olarak tesisleri gezen Cisse, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.

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Papiss Cisse Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
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