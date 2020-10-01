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Son dakika haberi... 'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. , kura çekimine dördüncü torbadan katıldı. Temsilcimizin rakipleri , ve Leipzig oldu.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 19:17 Son Güncelleme: 1.10.2020 19:41 ABONE OL
Son dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri PSG, Manchester United ve Leipzig oldu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir'in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4. torbadan katılan Medipol Başakşehir; Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu'nda karşılaşacak.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İŞTE GRUPLAR:

A GRUBU: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova.

B GRUBU: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach.

C GRUBU: Porto, Manchester City, Olympiakos, Olympique Marsilya.

D GRUBU: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland.

E GRUBU: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes.

F GRUBU: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge.

G GRUBU: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros.

H GRUBU: PSG, Manchester United, Leipzig, BAŞAKŞEHİR

RONALDA İLE MESSI KARŞI KARŞIYA

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında dikkat çeken bir eşleşme yaşandı. Juventus ile Barcelona G grubunda yer aldılar. Ezeli rakipler Messi ile Ronaldo, Devler Ligi'nde grup aşamasında rakip oldular.


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Son dakika: Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri PSG, Manchester United ve Leipzig oldu.
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