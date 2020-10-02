Bruma Olympiakos ile anlaştı!

Süper Lig'in iki dev ekibi Galatasaray ile Beşikta, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve kariyerini Hollanda Ligue 1 ekibi PSV'de sürdüren Bruma için devreye girmişti.

Yunanistan basınında yer alan habere göre; Bruma'nın transferi adına PSV ile her konuda anlaşmaya varan Olympiakos, Portekizli oyuncuyu da ikna etti.

25 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Yunan ekibine gitmek istediği vurgulandı.

Bruma'nın satın alma opsiyonuyla Olympiakos'a kiralanacağı ve resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği de haberde aktarıldı.