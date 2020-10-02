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Son dakika: 'den bombası!

Son dakika transfer haberleri | Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Medipol , büyük bir bombaya imza atmak üzere. Turuncu-lacivertliler bir dönem ve 'nin de gündeminde olan 'i kadrosuna katabilir.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 16:34 ABONE OL
Son dakika: Başakşehir'den Mandzukic bombası!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen, geçtiğimiz haftalarda Rus Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı belirtilen ancak resmi açıklaması bir türlü gelmeyen Mario Mandzukic için ülkemizde yeni bir adres ortaya çıktı.

Rus Gazeteci Nobel Arustamyan'ın verdiği bilgiye göre Hırvat golcü, Lokomotiv Moskova ile yaptığı görüşmelerde son anda bir pürüz yaşadı ve Başakşehir devreye girerek görüşmelere başladı.

Tecrübeli futbolcunun, yıllık 2.4 milyon euro üzerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı ancak sözleşmenin detaylarında problem çıkması nedeniyle menajerinin daha önce de kendileriyle temasa geçen Başakşehir'e mesaj yolladığı bildirildi.

"BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Yapılan görüşmelerin ardından Mandzukic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaştığı ve transferin kısa süre içinde açıklanabileceği belirtildi.

Daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. on olarak Katar'ın Al-Duhail takımında oynayan 34 yaşındaki golcü, Temmuz ayında sözleşmesini feshederek bonservisini eline almıştı.

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Son dakika: Başakşehir'den Mandzukic bombası!
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