Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri "Sousa en az 20 gol atar"

"Sousa en az 20 gol atar"

31 yaşındaki yıldızın ’e çok uygun bir profili olduğunu belirten kulüp analistleri, edilmesi halinde takıma büyük skor katkısı yapabileceğini belirtti. Siyah-beyazlılar, oyuncuya 1.5 milyon Euro önerdi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 2.10.2020 ABONE OL
Sousa en az 20 gol atar

Beşiktaş, forvet transferinde Kalinic'in alternatifi olarak listesinde tuttuğu Dyego Sousa için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, kiralamak istediği Sousa'nın bonservisini elinde bulunduran Çin ekibi Shenzen ile resmi temaslara başlarken, oyuncuya da 1 yıllığına 1.5 milyon Euro teklif etti. 31 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş'ın gündemine gelmesi ise kulübün scoutlarının raporu doğrultusunda gerçekleşti.

Scout ekibinin, Dyego Sousa için "Süper Lig'e çok uygun bir oyuncu profili var. Skor katkısının çok yüksek olacağına inanıyoruz. Sezon içerisinde en az 20 gol atar" şeklindeki raporu yönetimi etkiledi. Sousa'nın aralık ayına kadar Benfica ile kiralık sözleşmesi var. Ancak Portekiz ekibi futbolcunun ayrılığına onay vermiş durumda. Bu sezon Benfica'da hiç oynamayan tecrübeli futbolcu, son maçına 1 Ağustos tarihinde çıkmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Covid-19'u ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü: Kimlerin ağır hasta olacağı işte böyle tespit edilecek!
SON DAKİKA HABERİ! 1 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 1 Ekim Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
BİM aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini alıyor! BİM 2 Ekim Cuma 2020 aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?
Çin’de binlerce canlı evcil hayvan vahşice öldürüldü
Son Dakika Haberleri | Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi ile yüz yüze eğitim olacak mı?
Süper Loto sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 1 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları - Hızlı bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları canlı gelişmeler! 1 Ekim 2020 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 1 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 1 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu
ARKADAŞINA GÖNDER
"Sousa en az 20 gol atar"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA