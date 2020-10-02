Trabzonsporlu Flavio gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da maçın son anlarında penaltıya sebebiyet veren Flavio, gözyaşlarını tutamadı. Penaltıyı gole çeviren Alexandru Maxim, Gaziantep FK'ya 1 puanı getiren isim oldu.
Trabzonspor'da 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha Flavio, kırmızı kart sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Flavio'yu hocası Eddie Newton teselli etti. Öte yandan Trabzonspor kariyeri öncesi hiç kırmızı kartı bulunmayan Flavio, Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 kez oyundan atıldı.
İşte o anlar...
(Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır)