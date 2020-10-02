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Trabzonsporlu Flavio gözyaşlarını tutamadı!

'in 4. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan 'da maçın son anlarında penaltıya sebebiyet veren Flavio, maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Brezilyalı stoper penaltı nedeniyle görürken ligin ilk 4 haftasında 2. kırmızı kartını görmüş oldu.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 23:08 Son Güncelleme: 2.10.2020 23:29 ABONE OL
Trabzonsporlu Flavio gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da maçın son anlarında penaltıya sebebiyet veren Flavio, gözyaşlarını tutamadı. Penaltıyı gole çeviren Alexandru Maxim, Gaziantep FK'ya 1 puanı getiren isim oldu.

Trabzonspor'da 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha Flavio, kırmızı kart sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Flavio'yu hocası Eddie Newton teselli etti. Öte yandan Trabzonspor kariyeri öncesi hiç kırmızı kartı bulunmayan Flavio, Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 kez oyundan atıldı.

İşte o anlar...

(Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır)

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Trabzonsporlu Flavio gözyaşlarını tutamadı!
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