UEFA Avrupa Ligi Kura çekimi! Sivasspor'un rakipleri belli oluyor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı başladı. Süper Lig temsilcimiz Sivassspor'un Avrupa yolunda rakipleri belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenleniyor. Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılıyor.
Öte yandan kura öncesi yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi 2019-2020 sezonunun oyuncusu, Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.
Sayfamız gruplar belli oldukça yenilenecektir
A GRUBU
Roma - Young Boys - CFR Cluj - CSKA Sofia
B GRUBU
Arsenal - Rapid Wien - Molde - Dundalk
C GRUBU
Leverkusen - Slavia Prag - Hapoel Be'er Sheva - Nice
D GRUBU
Benfica - Standard Liege - Rangers - Lech Poznan
E GRUBU
PSV - PAOK - Granada - Omonoia
F GRUBU
Napoli - Real Sociedad - AZ Alkmaar - Rijeka
G GRUBU
Braga - Leicester City - AEK - Zorya Luhansk
H GRUBU
Celtic - Sparta Prag - Milan - Lille
I GRUBU
Villarreal - Karabağ - Maccabi Tel Aviv - Sivasspor
J GRUBU
Tottenham - Ludogorets - LASK Linz
K GRUBU
CSKA Moskova - Dinamo Zagreb - Feyenoord
L GRUBU
Gent - Kızılyıldız - Hoffenheim