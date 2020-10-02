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Kura çekimi! 'un rakipleri belli oluyor | CANLI

'nde play - off maçlarının sona ermesiyle kura heyecanı başladı. Kupada bizi bu sezon temsil edecek tek takım geçtiğimiz sezonu 'de dördüncü sırada bitiren . Kura çekimini sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 14:02 Son Güncelleme: 2.10.2020 14:39 ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı başladı. Süper Lig temsilcimiz Sivassspor'un Avrupa yolunda rakipleri belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenleniyor. Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katılıyor.

Öte yandan kura öncesi yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi 2019-2020 sezonunun oyuncusu, Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.

Sayfamız gruplar belli oldukça yenilenecektir

A GRUBU
Roma - Young Boys - CFR Cluj - CSKA Sofia

B GRUBU
Arsenal - Rapid Wien - Molde - Dundalk

C GRUBU
Leverkusen - Slavia Prag - Hapoel Be'er Sheva - Nice

D GRUBU
Benfica - Standard Liege - Rangers - Lech Poznan

E GRUBU
PSV - PAOK - Granada - Omonoia

F GRUBU
Napoli - Real Sociedad - AZ Alkmaar - Rijeka

G GRUBU
Braga - Leicester City - AEK - Zorya Luhansk

H GRUBU
Celtic - Sparta Prag - Milan - Lille

I GRUBU
Villarreal - Karabağ - Maccabi Tel Aviv - Sivasspor

J GRUBU
Tottenham - Ludogorets - LASK Linz

K GRUBU
CSKA Moskova - Dinamo Zagreb - Feyenoord

L GRUBU
Gent - Kızılyıldız - Hoffenheim

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UEFA Avrupa Ligi Kura çekimi! Sivasspor'un rakipleri belli oluyor | CANLI
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