Beşiktaş'ın yeni Gönül'ü Valentin Rosier

Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiraladığı Rosier, sağ bekteki 'hücumcu futbol' anlayışıyla Fenerbahçe'ye giden Gökhan Gönül ile benzer özellikler taşıyor.



Geçtiğimiz sezon 14, 2018-2019'da 19, 2017-2018'de ise 37 müsabakaya çıkan Fransız futbolcu, maç başına yaklaşık 1 kez takım arkadaşını gol pozisyonuna sokma değerine ulaşırken 2.30 dripling, 1.64 de orta değerine sahip oldu. Rosier'in performansı incelendiğinde ise en önemli artışı ikili mücadele karnesinde yaşadığı görülüyor.



GEÇEN SEZON DÜŞÜŞTEYDİ

İki sezon önce yüzde 25.2 olan ikili mücadele kazanma başarısını yüzde 62'ye çıkaran oyuncu; pas, pas başarı yüzdesi ve orta karnesinde üç sezon boyunca benzer ortalamalar yakaladı.

En önemli özellikleri pres, oyun kurma, dripling, top kapma olarak öne çıkan 24 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezon hücumda sorun olarak ortaya çıkan değerleri ise 90 dakika başına 4.90'dan 6.00'ya çıkan top kaybı ve 7.00'den 5.20'ye düşen top çalma karneleri oldu.



'HIZINA YETİŞEMEDİK!'

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i kiraladığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından 24 yaşındaki yıldızını ilginç bir video ile duyururken şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" Fransız futbolcu ise taraftarı "Merhaba Beşiktaş ben Valentin" sözleriyle selamladı. Rosier'e bir yıllık sözleşme karşılığında 800 bin Euro, kulübü Lizbon'a ise kiralık bedeli olarak 200 bin Euro ödeneceği belirtildi.