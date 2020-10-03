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4-0 04 | MAÇ SONUCU

’nın 3. haftasında Medipol ’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi , sahasında 04’ü 4-0 mağlup etti. Leipzig'in 'dan yeni transferi Aleksander Sörloth, ilk kez sahne aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 22:55 ABONE OL
Leipzig 4-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 3'üncü haftasında Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir rakibi olan Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 3'üncü haftasında sahasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun forma giydiği Schalke 04'ü konuk etti. Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada Leipzig rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Leipzig, 31'inci dakikada Can Bozdoğan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 35'inci dakikada Angelino ve 45'inci dakikada Orban'ın attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 80'inci dakikada Halstenberg penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 4-0.

Bu sonuçla Leipzig liderlik koltuğuna otururken, puansız Schalke 04 ligin son sırasında kaldı. Konuk ekipte milli futbolcu Ozan Kabak cezası nedeniyle forma giymedi. Başka bir milli oyuncu Ahmed Kutucu ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada görev almadı. Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ise 72'nci dakikada Forsberg'in yerine oyuna dahil oldu.

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Leipzig 4-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU
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