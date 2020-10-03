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Serie A devi Milan için devrede!

Serie A ekiplerinden Milan, için devreye girdi. Milli futbolcumuz 'nun da formasını giydiği Serie A devi, İtalyan basınının haberine göre 'ın sağ beki ile 04 forması giyen Ozan Kabak'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 14:14 ABONE OL
Serie A devi Milan Ozan Kabak için devrede!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rio Ave'yi penaltılarla devirip gruplara kalan Milan, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala defans hattı için harekete geçerken, ilk hedefinin milli futbolcu Ozan Kabak olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre teknik direktör Stefano Pioli'ye son gün hediyesi vermek isteyen Milano ekibinin, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak ile Manchester United'ın sağ beki Diogo Dalot için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

"EN UYGUN ADAY OZAN KABAK"

Dalot'nun transferinin gün içinde açıklanabileceği ifade edilirken, Ozan Kabak için de görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi. Haberde ayrıca, 20 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcunun bonservis ve maaş açısından Milan için en uygun aday olduğu belirtildi.

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Serie A devi Milan Ozan Kabak için devrede!
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