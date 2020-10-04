Aston Villa 7-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında son şampiyon Liverpool, deplasmanda Aston Villa'ya 7-2 mağlup oldu.
Ev ashibi ekibin galibiyet gollerini 4, 22 ve 39'da Ola Watkins, 35'te John McGinn, 55'te Ross Barkley ve 66 ve 75'te Jack Grealish kaydetti.
Liverpool'un gollerini ise 33 ve 60'ta Muhhamed Salah attı.
Liverpool, Arsenal'den sonra (Eylül 1953 | 7-1 Sunderland) İngiltere'de son şampiyon olup bir sonraki sezon kalesinde 7 gol gören ilk ekip oldu. Anfield ekibi ayrıca, 1963'ten bu yana ilk kez kalesinde 7 gol gördü. Liverpool, Nisan 1963'te Tottenham Hotspur'a 7-2 yenilmişti.
Liverpool, bu yenilgiden sonra 9 puanla 5. sırada kaldı. Puanını 9 yapan Aston Villa ise 2. sıraya yükseldi.