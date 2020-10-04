Fırat Aydınus Trabzonspor'u bile bile yaktı

Hakem Fırat Aydınus'un, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden Gaziantep FK maçının uzatma dakikalarında verdiği penaltının yankıları sürüyor. Hakem Aydınus'un VAR hakemi Abdulkadir Bitigen tarafından çağrılması ve sonrasında yaşananlarla ilgili detaylara SABAH Spor ulaştı.



Flavio'nun ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası Aydınus, VAR'a çağrıldı. Ancak VAR hakemi Bitigen'in, Fırat Aydınus'u penaltıda yapılan faulle ilgili değil, öncesinde Kenan Özer'in topa elle müdahale ettiği pozisyonu izlemesi için çağırdığı öğrenildi.







Tam 4 kez 'Elle kontrol iddiası' olarak pozisyon ekrana yansıtılmasına rağmen, 46 yaşındaki hakem adeta 'Dediğim dedik, çaldığım düdük' diyerek kararını değiştirmedi. Israrla penaltı noktasını gösteren Aydınus, göz göre göre Trabzonspor'u yaktı.



Aydınus ayrıca G.Antep maçının uzatmasında Hüseyin'in G.Antepli Kana-Biyik'in müdahalesi ile yerde kalmasının ardından penaltıyı çalamadı. 1-1'den sonra Hüseyin'in kafa vuruşunda top Sousa'nın kolundan döndü. Ne Aydınus ne de VAR gördü.