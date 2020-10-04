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: 1 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 4. haftasında ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü (k.k.) atarken Deplasman ekibi Ümraniyespor'un golünü ise penaltıdan kaydetti. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 20:01 ABONE OL
Eskişehirspor: 1 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Ercan Coşukun (k.k.) atarken Deplasman ekibi Ümraniyespor'un golünü ise penaltıdan Okan Derici kaydetti.

Ev sahibi takımda Onur Bayramoğlu, 63. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Eskişehirspor: 1 - Ümraniyespor: 1

Stat: Eskişehir

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Barcın

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Muhammet Yahya Akbulut, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş, Talha Erdoğan (Dk. 66 Sholaja), Onur Bayramoğlu, Alperen Kocabaş (Dk. 77 Kaan Gül), İbrahim Halil Öner (Dk. 90 Hasan Ulaş Uyğur)

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac (Dk. 73 Fernandes), Ercan Coşkun, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 85 Hüseyin Çolak), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 46 Serkan Göksu), Akabueze, Okan Derici (Dk. 70 Turgut Doğan Şahin), Mayi (Dk. 46 Gomis), Zivkovic

Goller: Dk. 38 Okan Derici (Penaltıdan) (Ümraniyespor), Dk. 81 Ercan Coşkun (Kendi kalesine) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Bilal Ceylan, Dk. 37 Sezgin Coşkun, Dk. 46 Onur Bayramoğlu, Dk. 63 Muhammet Yahya Akbulut (Eskişehirspor), Dk. 47 Glumac, Dk. 60 Akabueze, Dk. 86 Serkan Göksu, Dk. 90+4 Turgut Doğan Şahin (Ümraniyespor)

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Eskişehirspor: 1 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU
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