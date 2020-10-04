Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Fenerbahçe'de Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.
NABIL DIRAR
2019'da sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılan Dirar, kulüpten 2 milyon Euro'nun üzerinden para alıyor. Teknik heyet onu takımda düşünmüyor ama Dirar da, maaşının iyi olması sebebiyle ayrılmaya sıcak bakmıyor. Eğer ikna olmaz ve gitmezse, sözleşmesi dondurulacak.
GARRY RODRİGUES
Al İtthad'dan 2 yıllığına kiralanan Rodrigues'in, anlaşmanın son sezonunda hem 2 milyon Euro'luk ücreti hem de kadroda düşünülmediği için ayrılması isteniyor. Yüksek maaşı sebebiyle kendisine uygun kulüp bulamayan oyuncu gitmezse, sözleşmesi Dirar gibi dondurulacak.
ZANKA
Tisserand'ın transferiyle stoperdeki yerini kaybeden Zanka, Erol Bulut'un kafasında yedek savunmacı konumunda. Karagümrük maçının planında yer almayan Zanka'nın yerine Sadık Çiftpınar, yedek olarak tercih edildi. Ancak Danimarkalı'nın da gönderilme ihtimali var.
SERDAR AZİZ
Sık sık sakatlandığı için savunmada güven vermeyen ve senelik 2.2 milyon Euro'luk ücretinde 600 bin Euro'luk indirim istenen Serdar, buna sıcak bakmıyor. Bu tavrı sebebiyle kadroya alınamıyor ve sezon planlamasında düşünülmüyor. Başakşehir pusuda bekliyor.
DENİZ TÜRÜÇ
Galatasaray'a karşı ilk 11'de başlayan Deniz, performansı sebebiyle Karagümrük maçında kendisine yer bulamadı. Bu tercihin bir başka nedeni de, teknik direktör Erol Bulut'un şu an kanatlarda elinde ayrıca Ferdi, Thiam, Enner Valencia ve Sinan Gümüş'ün olması. (Fanatik)