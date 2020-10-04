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'de şok gerçek ortaya çıktı! ve ...

Son dakika haberleri | 'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği 'ü 2-1 mağlup etti. Kanarya'da bu karşılaşmada gönderilmesi beklenen Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Zanka'nın dışında ve de kadroya alınmadı. Bu ikilinin neden kadronun dışında bırakıldığı da ortaya çıktı. İşte isim isim kalma nedenleri...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 09:37 Son Güncelleme: 4.10.2020 09:59 ABONE OL
Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...

'in 4. haftasında , Ülker Stadı'nda ligin yeni takımlarından 'ü konuk etti.

Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...

'de Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve , maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...

Bu isimlerin kalma nedenleri de belli oldu. İşte isim isim o nedenler;

Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...

NABIL DIRAR

2019'da sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılan Dirar, kulüpten 2 milyon Euro'nun üzerinden para alıyor. Teknik heyet onu takımda düşünmüyor ama Dirar da, maaşının iyi olması sebebiyle ayrılmaya sıcak bakmıyor. Eğer ikna olmaz ve gitmezse, sözleşmesi dondurulacak.

Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...

GARRY RODRİGUES

Al İtthad'dan 2 yıllığına kiralanan Rodrigues'in, anlaşmanın son sezonunda hem 2 milyon Euro'luk ücreti hem de kadroda düşünülmediği için ayrılması isteniyor. Yüksek maaşı sebebiyle kendisine uygun kulüp bulamayan oyuncu gitmezse, sözleşmesi Dirar gibi dondurulacak.

Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...

ZANKA

Tisserand'ın transferiyle stoperdeki yerini kaybeden Zanka, 'un kafasında yedek savunmacı konumunda. Karagümrük maçının planında yer almayan Zanka'nın yerine Sadık Çiftpınar, yedek olarak tercih edildi. Ancak Danimarkalı'nın da gönderilme ihtimali var.

Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...

SERDAR AZİZ

Sık sık sakatlandığı için savunmada güven vermeyen ve senelik 2.2 milyon Euro'luk ücretinde 600 bin Euro'luk indirim istenen Serdar, buna sıcak bakmıyor. Bu tavrı sebebiyle kadroya alınamıyor ve sezon planlamasında düşünülmüyor. pusuda bekliyor.

Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...

DENİZ TÜRÜÇ

'a karşı ilk 11'de başlayan Deniz, performansı sebebiyle Karagümrük maçında kendisine yer bulamadı. Bu tercihin bir başka nedeni de, teknik direktör 'un şu an kanatlarda elinde ayrıca Ferdi, Thiam, Enner ve 'ün olması. (Fanatik)

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Fenerbahçe'de şok gerçek ortaya çıktı! Serdar Aziz ve Deniz Türüç...
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