Beşiktaş’ın yeni transferi Valentin Rosier: Savaşçı ve hızlıyım

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Burada olmak çılgınca bir şey. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu" diyen 24 yaşındaki Fransız oyuncu, şöyle devam etti: "Beşiktaş'ta iyi bir performans sergilemek istiyorum. Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim."



KULÜP DE TARAFTAR DA POPÜLER

"Futbolu tek yönlü oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." Valentin Rosier, son olarak Türkçe "İnşallah Beşiktaş Şampiyon" diyerek sözlerini tamamladı.



BAŞKAN ÇEBİ İLE BULUŞTU

Valentin Rosier, dün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada, Rosier'e "Beşiktaş'a hoş geldin" dedi ve başarılar diledi.



ROSIER'İ DE GÖRÜŞMÜŞLER

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları ile menajer Mazlum Ali Bilecan 18 Eylül'de Swiss Otel'de yaptığı toplantıda Soumaoro'nun yanı sıra Rosier'in transferinin de masaya yatırıldığı ortaya çıktı. SABAH Spor, buluşmayı manşetine taşımıştı.



FORVET ÇIKMAZI

Beşiktaş transferin bitmesine artık sayılı saatlar kala hala forvet arayışını noktalamış değil. Listedeki iki isim Kalinic ve Balotelli için yönetimde görüş birliği sağlanamazken, İtalya'dan gelen bir haberle Beşiktaş'ın eli iyice daraldı. Buna göre Kalinic, Torino ile anlaştı ve bugün İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçecek. Bu gelişmeyle Beşiktaş'ın elinde sadece Balotelli kaldı. Beşiktaş, Balotelli ile daha önce 1.5 milyon Euro maaş ve bonuslar üzerinden 1+1 yıllık anlaşma sağlamış ancak Sergen Yalçın bu transferi veto etmişti.