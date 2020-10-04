Sol kanat Perotti’ye emanet!

Fenerbahçe, 16. transferine Arjantinli yıldızla anlaşarak imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 2 milyon Euro alacak. Oyuncunun kulübü Roma'ya ise bonservis bedeli ödenmeyecek
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sol kanat için düşündüğü Diego Perotti'de mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızıdaha 2019-20 sezonu sona ermedengündeme alan ve uzun soluklupazarlıklar yürüten sarı-lacivertliler, 2+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya varılmasının ardından İtalyan ekibi, Roma'yı da ikna etmeyi başardı. Perotti, Fenerbahçe'de sezon başına 2 milyon Euro (Yaklaşık 18.2 milyon TL) alacak. Asıl mevkii sol kanat olan Diego Perotti, hücum hattında forvet hariç, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.
33 KEZ SAKATLANDI 105 MAÇ KAÇIRDI
Kariyeri boyunca 4 farklı takımda 33 kez sakatlanan Perotti, en çok arka adale çekmesi yaşadı. Yıldız oyuncu toplamda 105 müsabaka kaçırdı. Geçen sezon ise 4 kez sakatlık geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 13 karşılaşmada oynayamazken bu sezon Roma'nın iki maçında forma giyemedi.
7 YIL ÇİZME'DE OYNADI
Diego Perotti, profesyonel kariyerine 2006'da Deportivo Moron kulübünde başladı. 6 sezon Sevilla'da, 1 yıl ise Boca Juniors'ta forma giydi. İtalya'da 2 sezon Genoa'da oynayan 32 yaşındaki başarılı isim, daha sonra transfer olduğu Roma'da 5 sezon geçirdi. Perotti, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası kazanırken 395 maçta 56 gol attı, 58 de asist yaptı.
TRİBÜNDEN İZLEDİ
Dün öğleden sonra İstanbul'a gelen Diego Perotti, Karagümrük maçını tribünden izledi.
Fenerbahçe'nin Perotti ile ilgilendiğini Türk basınında ilk olarak SABAH Spor, 24 Haziran tarihinde yazmıştı.