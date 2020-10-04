Sol kanat Perotti’ye emanet!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, sol kanat için düşündüğü Diego Perotti'de mutlu sona ulaştı.sarı-lacivertliler, 2+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya varılmasının ardından İtalyan ekibi, Roma'yı da ikna etmeyi başardı. Perotti, Fenerbahçe'de sezon başına 2 milyon Euroalacak. Asıl mevkii sol kanat olan Diego Perotti, hücum hattında forvet hariç, sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.Kariyeri boyunca 4 farklı takımda 33 kez sakatlanan Perotti, en çok arka adale çekmesi yaşadı. Yıldız oyuncu toplamda 105 müsabaka kaçırdı. Geçen sezon ise 4 kez sakatlık geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 13 karşılaşmada oynayamazken bu sezon Roma'nın iki maçında forma giyemedi.Diego Perotti, profesyonel kariyerine 2006'da Deportivo Moron kulübünde başladı. 6 sezon Sevilla'da, 1 yıl ise Boca Juniors'ta forma giydi. İtalya'da 2 sezon Genoa'da oynayan 32 yaşındaki başarılı isim, daha sonra transfer olduğu Roma'da 5 sezon geçirdi. Perotti, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası kazanırken 395 maçta 56 gol attı, 58 de asist yaptı.Dün öğleden sonra İstanbul'a gelen Diego Perotti, Karagümrük maçını tribünden izledi.Fenerbahçe'nin Perotti ile ilgilendiğini Türk basınında ilk olarakSpor, 24 Haziran tarihinde yazmıştı.