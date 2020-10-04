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dakika: ile prensipte anlaştı

dakika haberleri... Kanat transferi arayışını sürdüren Beşiktaş, 'den ile transfer görüşmelerine başladı. Yapılan ilk görüşmelerde oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 21:20 Son Güncelleme: 4.10.2020 21:31 ABONE OL

Süper Lig'de transfer tescil sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, bir isimle daha el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başlarken, Cezayir asıllı Fransız oyuncu Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

Ghezzal, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi. Oyuncu, Serie A'da 21 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 904 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile prensipte anlaştı
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