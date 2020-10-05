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Fenerbahçeli yıldız 'in menajeri konuştu! ve ...

Son dakika haberleri... forması giyen 'in bir diğer devi 'a transfer olacağı konuşuluyor. Yıldız futbolcunun menajeri , bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Canatar'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 5.10.2020 13:00 Son Güncelleme: 5.10.2020 13:00 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldız Serdar Aziz'in menajeri konuştu! Beşiktaş ve transfer...

Süper Lig'in ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı sahaya 11'de çıkan Serdar, Hatayspor maçıyla birlikte yedek kulübesine çekilmiş, son iki maçta da kadroya alınmamıştı. Gözden çıkarıldığı söylenen 29 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş iddiaları ortaya atıldı.

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe'den herhangi bir görüşme talebi gelmediğini söylerken, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un düzgün bir insan olduğunu yıllardır biliyorum ama hayatımın hiçbir döneminde onunla tanışmadım, konuşmadım. Bu yüzden hocanın Serdar ile ilgili görüşleri açısından bir bilgi sahibi değilim. 20 gün önce Başkan ile farklı bir konuda görüşürken Sayın Ali Koç'tan Serdar ile ilgili hem sportif açıdan hem de kişiliği ile ilgili çok güzel yorumlar aldım. Bugüne kadar Fenerbahçe kulübünden ne transferi ne de ücretleri ile ilgili herhangi bir görüşme talebi gelmedi. Dün Serdar'ın Beşikaş'a transferi gündeme geldi. Bu konuda resmi ağız benim için Fenerbahçe kulübüdür. Fenerbahçe ile mutabakata varmadan hiçbir kulüp ile bugüne kadar görüşülmediği gibi bugün de görüşmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Ajansspor'un haberine göre Serdar Aziz'in mutsuz olmadığını ifade eden Canatar, "Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de oynamamak dışında mutsuz olacağı hiçbir ortam yok" dedi.

Haluk Canatar Serdar Aziz'in kendini hazır tuttuğunu dile getirerek, "Serdar Aziz her an oynayacak gibi idmanlarına devam ediyor. Teknik ekibin kararı olduğu takdirde her zamanki gibi çıkıp görevine yerine getirir." ifadelerini kullandı. Ocak 2019'da takıma katılan başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçeli yıldız Serdar Aziz'in menajeri konuştu! Beşiktaş ve transfer...
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