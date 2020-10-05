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dakika: 'yi resmen açıkladı!

dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arjantinli yıldız kanat oyuncusu 'yi resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 19:31 Son Güncelleme: 5.10.2020 19:51 ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arjantinli yıldız kanat oyuncusu Diego Perotti'yi resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'yi resmen açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferiylle ilgili konuşan Perotti, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Gelmeden önce Jose Sosa ile konuştum. Beni ikna etmesi için fazla bir şey demesine gerek yoktu. Çok net konuştu. Çok mutluyum ve yeni bir sayfa açılıyor şimdi benim için " dedi.

Fenerbahçeli taraftarların Arjantinliler gibi çok tutkulu olduğunu söyleyen Perotti, "Çok gururluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Roma'da da en üst seviyede yarışmıştım. Fenerbahçe, benim için yeni bir sayfa" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Fenerbahçe Diego Perotti'yi resmen açıkladı!
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