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yönetiminden flaş çıkış! "Halı sahada bile bu top gol olur!"

'in 4. haftasında , deplasmanda 'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı cephede mağlubiyetin yankıları devam ederken, maç esnasında yönetim cephesinden takıma ağır eleştiriler geldi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 6.10.2020 ABONE OL
Galatasaray yönetiminden flaş çıkış! Halı sahada bile bu top gol olur!

Kasımpaşa yenilgisinden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, lig ve Avrupa'daki kötü sonuçların sorumluluğunu üstlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda protokol tribününde bulunan sarı-kırmızılı yönetim ise başta Falcao olmak üzere suçu futbolculara attı ve maçı izlerken yaptıkları yorumlarla takımı adeta kılıçtan geçirdi.

Oyuna 2. yarıda giren Falcao'ya değerlendiremediği pozisyon sonrasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan "Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Halı sahada bile atarlar bu golü!" çıkışı geldi.

Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik de "Böyle mi vurulur o topa?" diyerek Kolombiyalı golcüye isyan etti. Yönetim cephesi "Falcao ilk hafta oynadı, sonra bitti! Bir kişi orta yapamaz mı bu takımda?" ifadesiyle futbolculara eleştirilere devam etti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise iki kez üst üste geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık!" diye bağırırken, Falcao'nun değerlendiremediği pozisyon üzerine ayağa fırlayıp bütün hıncını oturduğu sandalyeden aldı.

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Galatasaray yönetiminden flaş çıkış! "Halı sahada bile bu top gol olur!"
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