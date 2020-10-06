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'tan 'a flaş sözler!

'in 4. haftasında 'ne sahasında 1-0 kaybeden 'ta, 'ın maç sonunda söylediği sözler olay olmuştu. Usta gazeteci , Beşiktaş'ın gündemini değerlendirirken, Sergen Yalçın ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 12:39 Son Güncelleme: 6.10.2020 12:47 ABONE OL
Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!

'ne kendi sahasında kaybeden , bu hafta da, maç sonu gene "Futbolculara ve yönetime yönelik üstü kapalı imalar" dışında dişe dokunur tek laf etmedi.

Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!

Oysa 'ın 1 nolu sorunu Sergen'in kendisi..
Bin kompleks içinde takım seçiyor, bin kompleks içinde oynatıyor.

Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!

İşte en önemlisi.. Şenol'un futbolumuza kazandırdığı gençleri sevmiyor. Kişisel antipatisi takıma da yansıyor.

Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!

"Ne demek transferi yapanlara sorun?."
, takımın tek sorumlusu olarak transferde sözün geçmiyorsa, orda ne işi var Sergen?.
Küme düşürüp "Ben değil, Ahmet Çebi düşürdü" demek için mi?.

Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!

Ali Gültiken "Girdapta olanlar" başlığı ile yazmış. İki kez okudum, "Atladım mı" diye.. Gençler'e yenilen ve 4 puanla 15'inciliğe düşen için yazılan yarım sütunluk yazıda "Sergen" adı geçmiyor..

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Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!

Bu nasıl maç yorumu, eleştirisi Ali?.
Sergen dostun olabilir.. Terim de benim dostum..
Dosta yardım, göz yumarak değil, uyararak olur.

Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!

sayfasını Sevgili Müdürüm Murat (Özbostan) ve Fatih Doğan kardeşlerim kurtarmış.

Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!

O iki yazıyı da iyi oku, Ali Kardeşim!.
'a ve Sergen'e faydalı olmak istiyorsan, kaleminin ucunu sivrilt!.

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Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!
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