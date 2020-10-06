Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a flaş sözler!

Gençlerbirliği'ne kendi sahasında kaybeden Sergen Yalçın, bu hafta da, maç sonu gene "Futbolculara ve yönetime yönelik üstü kapalı imalar" dışında dişe dokunur tek laf etmedi.
Oysa Beşiktaş'ın 1 nolu sorunu Sergen'in kendisi..
Bin kompleks içinde takım seçiyor, bin kompleks içinde oynatıyor.
İşte en önemlisi.. Şenol'un futbolumuza kazandırdığı gençleri sevmiyor. Kişisel antipatisi takıma da yansıyor.
"Ne demek transferi yapanlara sorun?."
Teknik Direktör, takımın tek sorumlusu olarak transferde sözün geçmiyorsa, orda ne işi var Sergen?.
Küme düşürüp "Ben değil, Ahmet Çebi düşürdü" demek için mi?.
Ali Gültiken "Girdapta olanlar" başlığı ile yazmış. İki kez okudum, "Atladım mı" diye.. Gençler'e yenilen ve 4 puanla 15'inciliğe düşen Beşiktaş için yazılan yarım sütunluk yazıda "Sergen" adı geçmiyor..
Bu nasıl maç yorumu, eleştirisi Ali?.
Sergen dostun olabilir.. Terim de benim dostum..
Dosta yardım, göz yumarak değil, uyararak olur.
O iki yazıyı da iyi oku, Ali Kardeşim!.
Beşiktaş'a ve Sergen'e faydalı olmak istiyorsan, kaleminin ucunu sivrilt!.