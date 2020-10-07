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: 'nin şampiyonluğa ihtiyacı var

'nin genç kalecisi , A 'a davet edilmemesi ve 'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Önemli olanın milli formayı giymek olduğunu dile getiren Bayındır, sarı-lacivertli camianın şampiyonluğa ihtiyacı olduğunu da ifade etti.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 18:15 Son Güncelleme: 7.10.2020 18:28 ABONE OL
Altay Bayındır: Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var

İlk olarak A Milli Takım'dan davet bekleyip beklemediği ile ilgili konuşan Altay Bayındır, "A Milli Takım ya da Ümit Milli Takım farketmez. Üstümde milli forma var. Önemli olan çalışmak. Sonra gerisi gelecektir" dedi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmesi hatırlatılan Altay, "Camia olarak şampiyonluğa ihtiyacımız var. İyi transferler yaptık. Umarım sonu da güzel olur" diye konuştu.

Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı kritik penaltı ile ilgili de konuşan genç kaleci, "Takıma katkı sağladıysam ne mutlu bana. Hocalarımızın söylediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altay, bir kaleciyi taklit etme ya örnek alma gibi bir durumunun olmadığını, kendisi gibi oynayarak başarılı olmak istediğini de sözlerine ekledi.

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Altay Bayındır: Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var
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