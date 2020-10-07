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'den ayrılıyor

haberleri... Yaz transfer döneminde 18 futbolcu alarak adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, 21 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertlilerde bir isimle daha vedalaşılacak. 'in Al-Ittihad'a döneceği ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 17:29 Son Güncelleme: 7.10.2020 17:50 ABONE OL
Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de 21 futbolcu ile yollar ayrıldı ve 18 yeni transfer yapıldı.

Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertlilerde bir veda daha gerçekleşiyor.

RODRIGUES GERİ DÖNÜYOR!
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Al-Ittihad takımından kiraladığı Garry Rodrigues için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Teknik heyetin kadroda düşünmediği Rodrigues'in Al-Ittihad'a geri döneceği belirtildi. Arabistan'daki transfer döneminin sürmesini avantaj olarak gören sarı-lacivertliler, oyuncunun 2.5 milyon euro'luk ücretten kurtulmuş olacak.

Yeşil Burun Adalı oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi. (Fotomaç)

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Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor
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