PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!

"G'KIRCHEN FUTBOL ÇILGINI BİR YER"

"Gelsenkirchen'de futbol her şey. O nedenle futbol sahasından milli takıma kadar yükselmeyi başaran çok yetenek var. Şu sıralar Premier Lig'de oynayan Mesut Özil örneğin..."

"Gelsenkırchen'den neden çok futbolcu çıkıyor? Havasından mı, suyundan mı?" sorusuna Julian Draxler gülerek şu yanıtı verdi: "Suyundan değil elbette. Ama iyi bir soru. Gelsenkirchen'de futbol her şey. Her genç, 'Futbolcu olacağım' rüyasıyla büyüyor. Futbol daha sokakta başlıyor. Sadece Almanlar ile oynamıyorsunuz. Göçmen kökenli çok çocuk ve gençlerle birlikte oynuyorsunuz. Daha çok da Türkler ile... Gelsenkirchen futbol çılgını bir yer. O nedenle futbol sahasından milli takıma kadar yükselmeyi başaran çok yetenek var. Mesut Özil örneğin. Premier Lig'de Arsenal'da forma giyiyor. Onunla 2014 Dünya Kupası'nda oynadık.