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'nin Alman yıldızı 'den sözleri!

2017 yılından beri Fransız devi 'de forma giyen Alman yıldız açıklamalarda bulundu. Draxler, Türk futbolcularla olan ilişkisinden, 'de oynayap oynamayacağına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İşte Draxler'in sözleri...

Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:45 Son Güncelleme: 7.10.2020 11:55 ABONE OL
PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!

ve Alman Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu , Ay-yıldızlılarımızla karşı karşıya gelecekleri maç öncesi açıklamalarda bulundu.Hürriyet'e konuşan Draxler, Alman Milli Takımı'nın ve 'in yıldız futbolcusu Julian draxler kariyerinin bir döneminde 'da forma giymek istediğini açıkladı.

PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!

"TÜRKİYE'YE KARŞI İLK MAÇIM"
ile karşılaşacakları için çok sevinçli olduğunu ifade eden Draxler, "Köln'de çok Türk taraftar var. Türk ve Alman taraftarların barış içinde stadyumda buluşması ve maçı izleyebilmesi, iki kültürün karşılaşması çok güzel olur" diye konuştu. Alman yıldız, maçtan beklentisini ise şöyle anlattı: "Bu bir hazırlık maçı. Ama iki takım da kazanma mücadelesi verecek, puan söz konusu olmasa bile. Bu aynı zamanda bir milli maç ve milli karşılaşmalar her zaman heyecanlı ve güzel. O nedenle maç için çok sevinçliyim. Bu benim Türkiye'yle ilk maçım. Şimdiye kadar Türkiye'ye karşı hiç oynamamıştım. 'da Galatasaray'a karşı oynadım. Ama milli takımla ilk maç."

PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!

"3 BÜYÜK TAKIMI TUTAN ÇOK ARKADAŞIM VAR"
Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim löw'ün takım değiştirmesi önerisinde bulunmasına karşın Fransız ekibinde kalan ve bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gol atan , "'de oynamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Er veya geç bunu düşünebilirim. Çünkü Türklerin tarzını çok seviyorum. Üç büyük Türk kulübünün taraftarı olan çok arkadaşım var. Bunu bir opsiyon olarak açık tutuyorum. Bu şimdi mi olur, elbette bilemem. Ama uzun vadede, 'da bir kulüple konuşulursa, bir Türk kulübüyle anlaşıp orada oynarsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur. O nedenle Türkiye'yi ihtimal dışı görmüyorum. Bir süre İstanbul'da yaşamayı çok isterim."

PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!

"G'KIRCHEN FUTBOL ÇILGINI BİR YER"
"Gelsenkirchen'de her şey. O nedenle futbol sahasından milli takıma kadar yükselmeyi başaran çok yetenek var. Şu sıralar 'de oynayan örneğin..."

"Gelsenkırchen'den neden çok futbolcu çıkıyor? Havasından mı, suyundan mı?" sorusuna gülerek şu yanıtı verdi: "Suyundan değil elbette. Ama iyi bir soru. Gelsenkirchen'de futbol her şey. Her genç, 'Futbolcu olacağım' rüyasıyla büyüyor. Futbol daha sokakta başlıyor. Sadece Almanlar ile oynamıyorsunuz. kökenli çok çocuk ve gençlerle birlikte oynuyorsunuz. Daha çok da Türkler ile... Gelsenkirchen futbol çılgını bir yer. O nedenle futbol sahasından milli takıma kadar yükselmeyi başaran çok yetenek var. Mesut Özil örneğin. Premier Lig'de Arsenal'da forma giyiyor. Onunla 2014 Dünya Kupası'nda oynadık.

PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ SEVDiM"
JulIan Draxler, Türk kültürüyle nasıl tanıştığını şöyle anlattı: "Daha okuldayken bile çok Türk arkadaşım oldu. Ruhr bölgesinde, özellikle Gelsenkirchen'de çok Türk yaşıyor. Çoğuyla çok iyi ilişkilerim oldu. Türk kültürünü hep sevdim. Arkadaşlar sık sık eve yemeğe davet ettiler. Doğum günlerinde, bayramlarda, aile arasında kutlamalarda... Türk mutfağına hayran oldum. Büyük bir iştahla yedim ve kendimi onların arasında hep iyi hissettim. · ÇOK samimi söyleyim, Türk çevresiyle sadece olumlu ve çok candan tecrübelerim oldu. ya da Mario Gomez'le de konuştuğumda, üzerine sadece güzel şeyler anlatıyorlar. İnsanların çok içten olduklarını, candan karşılandıklarını söylüyorlar. Ben de Türkiye'de bulundum ama sadece maç için. Türkleri 'dan böyle tanıyorum."

PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!

"KAAN AYHAN'LA KUAFÖRÜMÜZ AYNI"
Mesut'la bugün de bağlarımız çok iyi. Yıllar içinde çok iyi arkadaş olduk. Kaan ayhan'ı ara sıra görüyorum. Essen'de kuaföre gidince, bazen ona da rastlıyorum. O da aynı kuaföre gidiyor. Kaan şimdi İtalya'da oynuyor. Arada bir görüşüyoruz. Instagram üzerinden de bağımız var elbette."

PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!

"EMRE CAN VE iLKAY'LA TÜRKÇE ŞAKALAŞIYORUZ"
Alman Milli Takımı'nda ve 'la Türkçe şakalar yaptıklarını anlatan , şöyle dedi: "Takımda bazen Türkçe şakalar yapıyoruz. Ama tabii tipik bir Alman genci olarak benim birkaç Türkçe kelime konuşmam, çok komik oluyor. Onların ikisiyle de gerçekten iyi anlaşıyorum. Emre Can'la birlikte Konfederasyon Kupası'nı kazandık ve onunla birlikte tatile gittik. O da benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Mesut'un ise için oynamaması büyük bir kayıp. O gerçekten büyük bir futbolcu."

PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!

"EN iYi ARKADAŞIM TÜRK"
"Türk zihniyetiyle çok iyi anlaşıyorum. Benim en iyi arkadaşlarımdan biri Türk. Beni Paris'te düzenli ziyaret ediyor. Ben memlekete gittiğimde birlikte tanıdık yerleri dolaşıyoruz. Elbette beraber döner yemeye de gidiyoruz."

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PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'den İstanbul sözleri!
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