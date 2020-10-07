Şenol Güneş: İyi işler yapacağız asla pes etmeyeceğiz

Hazırlık maçında Almanya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eylül ayına göre daha iyi durumda olduklarını söyledi. Güneş, "Takımda iyi işler yapan da eksiği olan da var. Bunlar normal şeyler, böyle bir süreç geçiriyoruz. Eylül'deki iki maça göre iyi durumdayız. 3-2'de kalabilirdi, 4-3 de yenebilirdik ama bunlar bize puan getirmiyor. Bizim için Rusya maçı önemli şu an. Halkımıza verdiğimiz mesaj. Biz iyi takımız. İyi işler yapacağız ama asla maçı bırakmayacağız. Şimdi bu oyunun üstüne koyarak Rusya ve Sırbistan maçlarına hazırlanacağız.

Bireysel olarak Efecan'dan memnunum. Bizimle beraber olan, takım ruhunu bilen oyuncumuz. Bu adaptasyonu sahaya yansıtan oyuncu da karşılığını alır zaten. Bazı oyuncuları görmek istedik, kim olursa olsun tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi hem bizim hem de Almanya'daki oyuncular. Seyir zevki yüksek ve bol gollü bir maç oldu. İyi oynadık ama hatalarımız da var. Rakibin isminin büyüklüğü ne olura olsun ki iyi oyuncuları var, genç oyuncuları var, birçok ideal kadrodan oyuncuları yok ama hepsi geleceğin oyuncusu, bizim için iyi oldu. Ligde biraz morali bozulunca dağıldıklarını görüyoruz, milli takım oyuncularımızın bunu aşması lazım. Kamuoyundaki eleştirileri görüp düşmeleri iyi değil." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Asla pes etmeyeceğiz!