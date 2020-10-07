Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Statlar açılıyor!

Statlar açılıyor!

TFF yönetimi, kulüplerin talebi üzerine locaların açılması ve %10 taraftarın maçlara alınmasında karar kıldı. Konu ile de görüşülecek

Giriş Tarihi: 7.10.2020 ABONE OL
Statlar açılıyor!
Türkiye'deki maçlara seyirci alınıp alınmamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda yeni bir karar aldı. TFF Yönetim Kurulu, milli maçlardan sonra başlayacak ligde tribünlere yüzde 10 taraftar alınması ve locaların açılması konusunda tekrar fikir birliğine vardı. Daha önce de bu kararı alan TFF yönetimi, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşme üzerine kararından vazgeçmişti. Ne var ki Kulüpler Birliği'nin ısrarlı talebini bir kez daha değerlendiren TFF yeni bir karar aldı. Yönetim, maçlara yüzde 10 taraftar alınması ve locaların açılması kararını Sağlık Bakanlığı'na danışacak. Eğer bakanlık bu konuya "Tamam" derse, milli ara sonrası 17 Ekim'de başlayacak maçlarda seyirci olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral vefat etti! Serdar Oral kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 6 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da çok ses getirecek BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?
Son Dakika! Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı! Ahmet Serdar Oral sessiz sedasız defnedildi
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 6 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm izle ATV'de! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm hemen izle!
Son dakika haberleri: İşte Dağlık Karabağ çatışmalarındaki son durum! İlham Aliyev'den kritik açıklamalar geldi...
SON DAKİKA HABER- Meteoroloji’den hava durumu uyarısı geldi! O iller için sağanak yağış ve dolu uyarısı bekleniyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Marmara için son dakika sağanak yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat
Cem Özer'in müstehcen fotoğrafları ve mesajları ifşa olmuştu... Eşi Pınar Dura’dan gelen ilk açıklama herkesi şaşırttı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Statlar açılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA