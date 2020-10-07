Statlar açılıyor!

TFF yönetimi, kulüplerin talebi üzerine locaların açılması ve %10 taraftarın maçlara alınmasında karar kıldı. Konu Sağlık Bakanlığı ile de görüşülecek
Giriş Tarihi: 7.10.2020ABONE OL
Türkiye'deki maçlara seyirci alınıp alınmamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda yeni bir karar aldı. TFF Yönetim Kurulu, milli maçlardan sonra başlayacak ligde tribünlere yüzde 10 taraftar alınması ve locaların açılması konusunda tekrar fikir birliğine vardı. Daha önce de bu kararıalan TFF yönetimi, Sağlık Bakanlığı ileyaptığı görüşme üzerine kararından vazgeçmişti. Ne var ki Kulüpler Birliği'nin ısrarlı talebini bir kez daha değerlendiren TFF yeni bir karar aldı. Yönetim, maçlara yüzde 10 taraftar alınması ve locaların açılması kararını Sağlık Bakanlığı'na danışacak. Eğer bakanlık bu konuya "Tamam" derse, milli ara sonrası 17 Ekim'de başlayacakmaçlarda seyirci olacak.