Statlar açılıyor!

Türkiye'deki maçlara seyirci alınıp alınmamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda yeni bir karar aldı. TFF Yönetim Kurulu, milli maçlardan sonra başlayacak ligde tribünlere yüzde 10 taraftar alınması ve locaların açılması konusunda tekrar fikir birliğine vardı.Ne var ki Kulüpler Birliği'nin ısrarlı talebini bir kez daha değerlendiren TFF yeni bir karar aldı. Yönetim, maçlara yüzde 10 taraftar alınması ve locaların açılması kararını Sağlık Bakanlığı'na danışacak. Eğer bakanlık bu konuyaderse,seyirci olacak.