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vadeye yaydı limite takılmadı

yaz döneminde 9'u yabancı, 2'si yerli 11 transfere imza attı. Transfer ettiği oyuncularda harcama limitlerine takılmak istemeyen Fırtına, yüksek bonservis verdiği futbolcuların ödemelerini vadeye yayarak amacına ulaştı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 7.10.2020 ABONE OL
Trabzonspor vadeye yaydı limite takılmadı

Trabzonspor yaz transfer döneminin hareketli takımları arasında yer aldı.

Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Novak, Abdurrahim Dursun, Koray Kılınç, Da Costa, Messias, Guilherme, Ndiaye ve Alexander Sörloth'la yollarını ayıran bordo-mavililer 9'u yabancı, 2'si yerli, 11 transfer yaparken, Edgar Ie de kiradan döndü.

Sörloth transferinden kasasına 10 milyon euro koyan Trabzonspor, Guilherme ile yolları 350 bin euro ödeyerek ayırdı. Transfer ettiği oyuncularda harcama limitlerine takılmak istemeyen Fırtına, yüksek bonservis verdiği futbolcuların ödemelerini vadeye yayarak amacına ulaştı.

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Trabzonspor vadeye yaydı limite takılmadı
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