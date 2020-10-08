Galatasaray cephesinden Telles değerlendirmesi! "Harika işler yapacak"

Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan, Manchester United'a transfer olan eski oyuncuları Alex Telles ile ilgili The Athletic'e bir değerlendirme yaptı.

Telles'in bu transferi hak ettiğini belirten Utkucan, "2-3 yıldır çok üst düzey seviyede futbol oynuyordu. Bu transfer daha önce neden olmadı bilemiyorum. Sanırım transfer piyasasının durumu ve Porto'nun istediği para nedeniyle böyle oldu. Ancak o özellikle son 2 yıldaki formu nedeniyle bu seviyeyi hak ediyordu. Bir sol bek için hücum özellikleri dikkat çekici." dedi.

"TELLES HARİKA ŞEYLER YAPACAK"

Brezilyalı oyuncunun adaptasyon için zaman ihtiyacı olacağını da vurgulayan Utkucan, "Manchester United çok büyük bir kulüp ve standartlar daha farklı. Premier Lig de fiziksel bir lig ve adaptasyon için zamana ihtiyacı olacaktır ancak Telles'i, mental gücünü ve özelliklerini biliyorum. Eminim harika şeyler yapacak." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Alex Telles'i 2014 yılında Gremio'dan 6 milyon 150 bin euro bonservis bedeliyle transfer etmiş ve 2016'da Porto'ya 7 milyon 350 bin euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay ile göndermişti. (Fotomaç)