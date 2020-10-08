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Haaland ve 'a şoku! veda etti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda 'un eski yıldızı 'un formasını giydiği , ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma diliminde Sırbistan, rakibine 2-1 üstünlük sağladı. Norveç bu sonucun ardından 'ye gitme şansını kaybetti.

Giriş Tarihi: 9.10.2020 01:11 Son Güncelleme: 9.10.2020 01:19 ABONE OL
Haaland ve Sörloth'a EURO 2020 şoku! Norveç veda etti

Euro 2020 Elemeler Play-Off C Yolu Yarı Final maçında Norveç ile Sırbistan kozlarını paylaştı.

Ullevaal'de oynanan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanarak uzatmalara giden zorlu karşılaşma Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sırplara galibiyeti getiren golleri Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. Norveç'in tek sayısına ise Mathias Normann imza attı.

SÖRLOTH VE HAALAND EURO 2020'DE YOK

Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla milyonları kendisine hayran bırakan Haaland zorlu Sırbistan karşısında ağları havalandıramadı. Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth ise 120 dakika sahada kalmasına rağmen skora katkı sağlayamadı.

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Haaland ve Sörloth'a EURO 2020 şoku! Norveç veda etti
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