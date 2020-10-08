Fenerbahçe'de Perotti’ye özel madde

Transferin son günü Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atan Diego Perotti'nin sözleşme detayları da ortaya çıktı. Anlaşma öncesi oyuncuyu sıkı bir kontrolden geçiren sarı-lacivertliler, ilerleyen günlerde sıkıntı yaşamamak için işi şansa bırakmadı.

Sakatlıktan çok çeken bir başka isim Tolga Ciğerci'ye yapılan sözleşme Perotti'ye de uygulandı. Roma'da 3.2 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu, 1.6 milyon euro garanti ücret ve oynadığı maç sayısına göre alacağı bonuslarla toplam 2 milyon euro civarı bir gelir elde edecek. Adalesindeki sakatlık nedeniyle dün tedavi olan ve takımdan ayrı çalışan Perotti bugün basın toplantısı yapacak.



ANLATACAK ÇOK ŞEY VAR

Tanzanya Milli Takımı'na katılan Samatta ülkesinde açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Yeni bir takıma, yeni bir çevreye katıldım. Fenerbahçe'ye transferimden önce konuşulması gereken çok şey var. Kariyer yolculuğumu, başından itibaren anlatacağım" dedi. Samatta'yı geçen sezon Fatih Terim de çok istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.



FORMA SATIŞINDAN 27.5 MİLYON TL

Yaz dönemini 18 transferle kapatan ve bu alanda şampiyon olan Fenerbahçe yeni sezon forma satışında dün itibariyle 95 bin rakamını geride bıraktı. Sarı-lacivertliler 289 TL'den satılan formalardan yaklaşık 27.5 milyon TL gelir elde etti.



ZANKA'DAN AYDA 67 BİN EURO GELECEK

Transferin son günü Kopenhag'a kiralanan Zanka için F.Bahçe'ye ödenecek ücret belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 1.6 milyon euro kazanan tecrübeli stoper için Danimarka ekibi, F.Bahçe'ye maaş ve kiralama bedeli olarak aylık 67 bin euro ödeyecek. 2 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'dan alınan oyuncunun sözleşmesi 2021 Haziran'da bitiyor.



14 MİLLİDEN YOKSUN İDMAN

F.Bahçe, 18 Ekim'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Samatta; Tanzanya, Ozan ve Nazım; Türkiye A Milli, Ömer Faruk ve Altay; Türkiye Ümit Milli, Valencia; Ekvador, Ferdi; Hollanda Ümit Milli, Novak; Çekya, Rodrigues; Yeşil Burun Adaları, Thiam; Senegal, Pelkas; Yunanistan, Zanka; Danimarka, Tisserand; Demokratik Kongo Milli Takımı'na gittiği için antrenmanda yer almadı. Fas Milli Takımı'nda yapılan Kovid- 19 testi pozitif çıkan Dirar ise ülkesinde karantinada.