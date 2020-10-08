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'da 'e kaybetti

A Milli Takım'ın 'ndeki rakiplerinden , ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 'daki mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf İsveç oldu.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 22:52 ABONE OL
Rusya Moskova'da İsveç'e kaybetti

Türkiye A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya, Moskova'da İsveç ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybetti.

CSKA Moskova'nın stadı VEB Arena'da oynanan mücadelede İsveç'in gollerini 21'inci dakikada Alexander Isak, 72'nci dakikada Gençlerbirliği forması da giyen Mattias Johansson

kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 90+1'inci dakikada Aleksandr Sobolev'den geldi. Ayrıca mücadelede Antalyaspor forması giyen Fedor Kudryashov 90 dakika süre alırken, Gençlerbirliği forması giyen kalevi Kristoffer Nordfeldt ise yedek kulübesinde yer aldı.

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Rusya Moskova'da İsveç'e kaybetti
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