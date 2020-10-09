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G.Saraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımda 'in dördüncü haftasında yapılan maçından sonra yapılan toplantının sert geçtiği ve bir yöneticinin istifadan döndüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 16:12 Son Güncelleme: 9.10.2020 16:29 ABONE OL
Galatasaraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

Sarı-Kırmızılılar'da, yenilgisi sonrası Başkan , 2. Başkan , Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve 'in katıldığı kritik bir toplantı gerçekleşmişti.

Galatasaraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

Herkesin nefesini tutarak ne kararlar alınacağını beklediği görüşmeden; 'birlik ve beraberlik' mesajı çıkmış, "Şampiyonluğun en büyük adayı yine 'dır" yorumu yapılmıştı.

Galatasaraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

Ancak söz konusu toplantının bu kadar sakin geçmediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre 'ın, Terim'in katılıp sonra ayrıldığı toplantıda çok gergin olduğu, transferler ve takıma gerekli takviyelerin yapılmaması sebebiyle kendisi ile yönetimi sorumlu tuttuğu bildirildi.

Galatasaraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

Albayrak'ın, "Biz niye transfer yapamıyoruz" çıkışına Başkan Cengiz ve yanındakilerin, "Limit aşımı halinde sıkıntı yaşarız, bu riski alamayız" cevabını verdiği belirtildi.

Galatasaraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

Bunun üzerine Albayrak'ın, "O zaman ben bırakayım" diyerek istifa kararı aldığı, ancak daha sonra sakinleştirilerek bu kararından döndürüldüğü öğrenildi.

Galatasaraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

'100 MİLYON EURO MU VEREYİM…'
Fanatik'in haberine göre flaş transferlerde her zaman ön plana çıkan ancak bu kez taraftarların eleştirdiği isimlerden biri haline gelen deneyimli yöneticinin, bu durumdan da rahatsız olduğu konuşuluyor.

Galatasaraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

Daha önce kulübe sıkıntılı anlarda maddi katkı da yapan Albayrak'ın, artık buna da sıcak bakmadığı biliniyor.

Galatasaraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

Hatta Albayrak, yakın çevresinin, "Başkanlığa adaylığını koy" şeklindeki ısrarlarına, "Ne yapayım, başkan olayım da cebimden bu kez 100 milyon Euro mu çıkarayım?" cevabını verdiği öne sürülmüştü.

Galatasaraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
Öte yandan bu iddialar üzerine Spor Kulübü İkinci Başkanı , kulübün resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Albayrak açıklamasında, "Başkan ve yönetim kurulu ile aramda görüş ayrılığı olduğuna dair yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

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G.Saraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar
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