G.Saraylı yönetici istifadan döndü! İşte o toplantıda yaşananlar

'100 MİLYON EURO MU VEREYİM…'

Fanatik'in haberine göre flaş transferlerde her zaman ön plana çıkan ancak bu kez taraftarların eleştirdiği isimlerden biri haline gelen deneyimli yöneticinin, bu durumdan da rahatsız olduğu konuşuluyor.