Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus'tan Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na kanca!

'tan Milan forması giyen 'na kanca!

Son dakika haberleri... Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan için , , ve devrede. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 16:57 Son Güncelleme: 9.10.2020 17:00 ABONE OL
Juventus'tan Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na kanca!

Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz bir takım talip oldu. Milan'ın kaleci Gianluigi Donnarumma ile birlikte sözleşmesi 2021 yılında bitecek Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir teklif yapmamış olması iki yıldızın da takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

Milan'ın Sportif Direktörü ve efsane ismi Paolo Maldini'nin önümüzdeki günlerde iki isimle yeniden görüşme yapmak için bir araya geleceği vurgulanırken İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

EZELİ RAKİP DEVREYE GİRDİ!
Corriere della Sera'nın haberine göre Milan'ın ezeli rakibi Juventus, kulübüyle sözleşme yenilemeyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için nabız yokladı. Torino ekibi, Milan'ın Çalhanoğlu'nu ikna edememesi durumunda milli yıldızla transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'na yine İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Atletico Madrid'in de talip olduğu iddia edildi.




EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'nı ölümü sonrasında komşulardan son dakika açıklaması geldi!
SON DAKİKA: Meteoroloji'den flaş sağanak yağış, dolu ve hava durumu uyarısı! Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve İstanbul'da etkili olacak
Son dakika haberi: Kapalıçarşı'dan detaylı ve güncel altın fiyatları bilgisi! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Müge Anlı'daki Saliha Çalışkan olayı ile ilgili kan donduran SON DAKİKA HABERİ: "Sülalem kasap, Saliha'yı keseceğim"
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu büyük indirimlerle satışa çıktı! BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var?
Grip ve soğuk algınlığına karşı birebir! Hızla iyileştiren besin...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel "Kız çocuğu sahibi olabilmek için..."
8 Ekim corona virüs vaka ve vefat sayısı belli oldu! Son dakika haberi: Türkiye'de son corona virüs tablosunda vaka sayısı kaç oldu?
Son dakika haberi: PKK'yı ülkesine çağıran Ermenistan Başbakanı Avrupa'yı tehdit etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus'tan Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na kanca!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA