Luis Suarez'den Galatasaraylı yıldız Muslera'ya mesaj!

Uruguay ve Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Luis Suarez, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Galatasaraylı Fernando Muslera'yı unutmadı.

Tecrübeli futbolcu, Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Eleme maçında Şili'yi 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golün ardından formasının altındaki "Çok güçlü olun Nando ve ailesi" yazan tişörtü göstererek, golü Muslera ve ailesine adadı.

MUSLERA'DAN SUAREZ'E TEŞEKKÜR

Fernando Muslera, Luis Suarez'in bu anlamlı hareketine teşekkür ederek karşılık verdi. Galatasarayı file bekçisi, Suarez'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, takım arkadaşına mesajı için çok minnettar olduğunu belirtti.



