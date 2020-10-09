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Zlatan Ibrahimovic corona virüsünü atlattı

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattığı bildirildi. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 19:58 Son Güncelleme: 9.10.2020 20:32 ABONE OL
Zlatan Ibrahimovic corona virüsünü atlattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.

Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Kovid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.

İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

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Zlatan Ibrahimovic corona virüsünü atlattı
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