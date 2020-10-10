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Erzurumspor 2-1 | MAÇ SONUCU

'de ilk 4 haftada 5 puan toplayarak 12. , hazırlık karşılaşmasında 7 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Erzurunspor'a konuk oldu. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücaele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:03 Son Güncelleme: 10.10.2020 17:54 ABONE OL
Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanan hazırlık maçını ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Milli ara nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip adına golleri 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 34. dakikada Gomes attı.

Bordo-mavililerin tek golü ise 54. dakikada Bilal Başacıkoğlu'ndan geldi.

İŞTE GOLLER:

GOL | ERZRUMSPOR 1-0 TRABZONSPOR GOL | ERZURUMSPOR 2-0 TRABZONSPOR GOL | ERZRUMSPOR 2-1 TRABZONSPOR

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Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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