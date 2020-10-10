Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanan hazırlık maçını ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Milli ara nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip adına golleri 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 34. dakikada Gomes attı.
Bordo-mavililerin tek golü ise 54. dakikada Bilal Başacıkoğlu'ndan geldi.
İŞTE GOLLER:GOL | ERZRUMSPOR 1-0 TRABZONSPOR GOL | ERZURUMSPOR 2-0 TRABZONSPOR GOL | ERZRUMSPOR 2-1 TRABZONSPOR