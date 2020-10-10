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Eski Fenerbahçeli Moses'in yeni durağı !

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den ayrılarak Inter'in yolunu tutan 'ın yeni durağı belli oldu. Nijeryalı futbolcu, Rus ekibi ile kiralık olarak anlaştı.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 13:53 ABONE OL
Eski Fenerbahçeli Moses'in yeni durağı Spartak Moskova!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kadroda düşünmediği Victor Moses, yine kiralandı. İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki kanat oyuncusunun, Rus takımlarından Spartak Moskova ile kiralık olarak anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kariyerine Crystal Palace altyapısında başlayan Victor Moses, 2012'de Wigan'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Bu tarihten itibaren İngiliz ekibi tarafından sık sık kiralanan Nijeryalı yıldız Liverpool, Stoke, West Ham, Fenerbahçe ve Inter'de kiralık olarak forma giymişti.

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Eski Fenerbahçeli Moses'in yeni durağı Spartak Moskova!
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