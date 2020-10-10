Kenan Karaman: Almanya'ya attığım gol çok anlamlıydı

Kenan Karaman UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Rusya maçı öncesinde konuştu.

"Rusya karşısında zorlu bir maç bizi bekliyor" diyen Karaman, "Onları iyi analiz ettik. Hocamız bizi maça iyi hazırladı. Yarın da son detayları konuşup inşallah buradan galibiyetle ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.

"ANLAMLI BİR GOL OLDU"

Almanya'ya karşı attığı gole ilişkin Karaman, "Benim için çok anlamlı bir gol oldu. Almanya'da doğdum büyüdüm. Orada futbol oynuyorum. Ama ülkeme bağlı bir oyuncuyum. Hislerim hep Türkiye'den yanaydı. O yüzden çok güzel bir gol oldu. Takım olarak güzel bir maç çıkardık. Bu sonuçlar bize özgüven veriyor. İnşallah takım olarak böyle devam ederiz." dedi.

Milli takımımızın forvet hattındaki oyuncular Cenk Tosun, Burak Yılmaz ve Enes Ünal'a dair düşüncelerini dile getiren Karaman, "Hepsinin ayrı ayrı kalitesi var. Milli takıma seçilen her oyuncu özel oyuncudur. İnşallah herkes performansını maçlarda gösterebilir. En önemlisi bu zaten, bu bizi takım olarak ileriye taşır." ifadelerini kullandı.