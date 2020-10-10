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'in 'a transferi son anda yattı! İşte sebebi

Son dakika haberleri... Transferin son anlarına kadar ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta Hırvat yıldız ile anlaşma son anda yattı. İşte Mandzukic transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 07:51 Son Güncelleme: 10.10.2020 07:54 ABONE OL
Mandzukic'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı! İşte sebebi

'de dönemini pazartesi günü sona ererken, siyah-beyazlıların renklerine katmak için büyük uğraş sarf ettiği Mario 'in transferinin neden gerçekleşmediği de ortaya çıktı.

Mandzukic'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı! İşte sebebi

, transferin son gününde ile kıran kırana pazarlık yaptı. Öyle ki Mandzukic ve menajeri, pazartesi gün boyunca Beşiktaşlı yöneticilerle 3-4 kez görüntülü olarak görüştü.

Mandzukic'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı! İşte sebebi

Hatta görüşmelere West Ham ve Lokomotif Moskova molası bile verildi. Hırvat oyuncun ve menajeri büyük ölçüde ikna edildi.

Mandzukic'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı! İşte sebebi

Buna göre , senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşme teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Mandzukic'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı! İşte sebebi

Ama tecrübeli forvetin bir şartı daha vardı, 3 milyon euro'luk imza parası...

Mandzukic'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı! İşte sebebi

yönetimi bu talep için "Hepsini nakit ödemeyelim, bir kısmının karşılığında sana havuzlu, lüks bir villa verelim" dedi.

Mandzukic'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı! İşte sebebi

Ancak Hırvat yıldız "Hepsini nakit istiyorum" deyince görüşmeler tıkandı ve gerçekleşmedi

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Mandzukic'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı! İşte sebebi
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