Mandzukic'in Beşiktaş'a transferi son anda yattı! İşte sebebi

Hatta görüşmelere West Ham ve Lokomotif Moskova molası bile verildi. Hırvat oyuncun ve menajeri büyük ölçüde ikna edildi.
Buna göre Mandzukic, senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşme teklifine 'evet' yanıtını verdi.
Ama tecrübeli forvetin bir şartı daha vardı, 3 milyon euro'luk imza parası...
Beşiktaş yönetimi bu talep için "Hepsini nakit ödemeyelim, bir kısmının karşılığında sana havuzlu, lüks bir villa verelim" dedi.
Ancak Hırvat yıldız "Hepsini nakit istiyorum" deyince görüşmeler tıkandı ve transfer gerçekleşmedi